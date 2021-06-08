Раз ты ведешь переговоры с Алиевым, тайно в лифтах, беседуешь по прямой связи, так позвони и обменяй своего сына-наркомана, что за шоу устроил? Об этом на своей странице в Facebook написал бывший посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян.

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«5000 человек бросил в мясорубку. 11000 сделал инвалидами. Число пропавших без вести скрывает. Более 100 армянских пленных в тюрьмах Баку уже 7 месяцев преданы забвению. 7 месяцев тела погибших парней валяются на полу подвала. Ашотик с телохранителями, под воздействием лекарств продает пиво в центре Еревана.

P.S. Раз ты ведешь переговоры с Алиевым, тайно в лифтах, беседуешь по прямой связи, так позвони и обменяй своего сына-наркомана, что за шоу устроил?

P.P.S. Выродок, не переваришь это поколениями», — написал он.

Minval.az