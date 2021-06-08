И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил обменять своего сына на всех пленных армянских боевиков, отвечая на заявление Сержа Саргсяна.

«Тебе (Сержу Саргсяну), как официальному сутенеру многих лет и специалисту по траффикингу, говорю – согласен. И говорю президенту Алиеву официально – предлагаю сына в обмен на всех пленных. Говорю официально. Сержик и Робик (Роберт Кочарян), как специалисты по купле-продаже людей, даю вам полномочия вести переговоры по этому вопросу. Если заработаете на этом несколько тысяч долларов, то вашему корыту это будет как раз к месту», — важно изрек Пашинян, слова которого приводит «Спутник».

И.о. премьера заявил, что это «не эмоциональное заявление, а официальное». Он отметил, что ждет их официального ответа.

Отвечая на критику и предложение Кочаряна организовать дуэль, Пашинян заявил, что вдруг может согласиться, выбрать оружие «и пустить очередь в лоб».

«После этого тоже скажете, что это насилие, убийцы?», — заявил Пашинян.

Он отметил, что в Армении будет политическая вендетта и кадровая чистка. А всех тех глав общин, кто допустит нарушения, он сам «выбросит за шкирку».

Minval.az