Процесс делимитации и демаркации границ Грузии был отложен из-за глобальной пандемии, а также войны между Арменией и Азербайджаном в прошлом году.

Об этом говорится в отчете, представленном в парламент премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

В отчете отмечается, что для восстановления процесса Грузия готова в ближайшее время провести соответствующую работу.

“Заседания комиссий, процесс делимитации и демаркации должны быть продолжены”, — подчеркивается в документе, который цитирует «Репорт».

Minval.az