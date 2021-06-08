Стала известна дата суда по уголовному делу членов армянских вооруженных формирований, совершивших террор, диверсии и другие преступные действия на территории Азербайджана Хованесяна Хайказа Корюновича, Манукяна Вараздата Амушавановича, Степаняна Давида Степановича, Тосуняна Левана Ашотовича и остальных (всего 13 обвиняемых).

Подготовительное заседание процесса в Бакинском суде по тяжким преступлениям назначено на 22 июня на 12:00.

Дело будет рассматриваться под председательством судьи Эльдара Исмаилова.

Отмечается, что в ходе следствия было установлено, что группа граждан Армении незаконно приобрела оружие и боеприпасы и создала вооруженные формирования, не предусмотренные законодательством. Члены этих формирований 26-27 ноября 2020 года незаконно перешли государственную границу Азербайджанской Республики и заняли боевые позиции в лесной зоне в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района, до 13 декабря 2020 года совершили вооруженные нападения на предприятия и учреждения, расположенные на территории страны, а также на отдельных лиц, с целью нарушения общественной безопасности, создания паники среди населения, взрывы, пожары и другие террористические действия, создающие угрозу гибели людей и нанесения значительного ущерба имуществу.

Следствие по уголовному делу 14 членов этой вооруженной группировки было завершено и после подтверждения обвинительного акта направлено на рассмотрение в суд.

В настоящее время следствие по уголовному делу, возбужденному по указанным фактам в отношении других членов незаконного вооруженного формирования – Хованесяна Хайказа Корюновича, Манукяна Вараздата Амушавановича, Степаняна Давида Степановича, Тосуняна Левана Ашотовича и остальных (всего 13 обвиняемых) по статьям УК Азербайджанской Республики 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (преступной организацией) с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств организованной группой), 279.2 (создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, нападение в составе этих формирований или групп на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц) və 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) завершено.

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