«Сразу после последнего взрыва мины в освобожденном от оккупации Кельбаджарском районе Азербайджана, в результате которого погибли трое и ранено несколько гражданских лиц, полковник Вооруженных сил Армении Корюн Гумашян в интервью СМИ признался, что лично и с участием своих солдат на территории Лачинского и Кельбаджарского районов были зарыты 17 грузовиков мин. Эти его признания еще раз доказывают военные преступления, совершенные политическим и военным руководством Армении».

Об этом говорится в заявлении уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики Сабины Алиевой.

Сабина Алиева отметила, что это признание, распространяемое в социальных сетях, вызвало крайнюю обеспокоенность в азербайджанском обществе: «Это явное нарушение международного гуманитарного права, являющееся прямым признанием совершенного преступления, и виновные должны быть немедленно привлечены к правосудию.

Как азербайджанский омбудсмен, я неоднократно поднимала этот вопрос перед международными организациями, призывая их оказать помощь в получении карт мин, установленных Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, и тем самым спасти жизни невинных людей».

Омбудсмен с сожалением отметила, что до сих пор не получила соответствующей поддержки от каких-либо международных организаций по данному вопросу: «Молчание этих организаций ставит под сомнение эффективность международного права и создает условия для постоянного нарушения прав человека.

За прошедшие семь месяцев в Азербайджане на минах подорвались более 140 человек, погибли 27 гражданских лиц. Политическое и военное руководство Армении несет ответственность за это преступление».

В заявлении отмечается, что права человека не должны оставаться лишь темой выступления на высоких трибунах: «Международные организации, претендующие на роль гарантов прав человека в мире, должны принять конкретные меры против Армении, чтобы она представила минные карты с целью предотвращения дальнейших потерь».

Minval.az