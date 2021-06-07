Азербайджанец одержал победу на парламентских выборах по областям в Латвии.

Согласно результатам состоявшихся 5 июня 2021 года выборов, в Валмиерскую областную Думу (парламент), одну из крупнейших областей Латвии, переизбран депутатом Вугар Эджманис (Ибрагимов) родом из Кюрдамирского района Азербайджана.

Он победил как кандидат от партии «Христианский союз», уточняет «Репорт».

В.Эджманис рассказал Report, что после земельной реформы в Латвии 7 провинций и 4 города были объединены в область Валмиера, выборы 5 июня также прошли в объединенной Валмиере.

Отметим, что Вугар Эджманис 1970 г.р. живет в Латвии уже более 30 лет. До этого он также был главой комитета по сельскому хозяйству, транспорту и бизнес-среде в Валмиерской Думе.

Minval.az