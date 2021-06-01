Экс-президент Армении Левон Тер-Петросян накануне заявил, что страна должна «воспользоваться уроками прошлого, сделать соответствующие выводы». «Необходимо забыть об идее «Великая Армения, от моря до моря», «страна от Куры до Араза. Мечты присущи незрелым обществам». Тот же Тер-Петросян на днях заявлял о том, что нагорно-карабахский конфликт можно было решить гораздо раньше, но, по его словам, прежние власти создали ситуацию, когда статус-кво для Армении был им выгоден.

Напомним, что партия Тер-Петросяна Армянский национальный конгресс примет участие во внеочередных выборах в Армении, которые пройдут 20 июня. Именно Тер-Петросян в годы своего президентства пытался приблизить нагорно-карабахский конфликт к урегулированию. О том, насколько посыл экс-президента об отказе от националистического радикального подхода сегодня действительно нужен Армении и может ли он претвориться в жизнь, «Москва-Баку» выразил свое мнение политолог, руководитель портала PolitRUS Виталий Арьков:

«Такой посыл Тер-Петросяна, конечно, актуален. Насколько слова соответствуют реальным мыслям, это вопрос, и насколько они откликаются в сердцах избирателей в Армении – тоже. Но сам посыл действительно важен и является здравым. Армении нужно начинать жить в новой реальности. Хотелось бы, чтобы граждане Армении, многочисленная община по всему миру переосмыслили происходящее и пришли к здравому пониманию того, что сегодня после второй Карабахской войны и подписания Москвой, Баку и Ереваном трехстороннего заявления происходит, что надо не захватывать чужие земли, пропагандировать радикализм, а созидать, развивать свою страну ради будущих поколений.

Cейчас, на мой взгляд, мы видим в Армении разделение политических сил на тех, которые продвигают идею мира, говорит, что все, хватит жить как прежде и тех, кто говорит о возможном в будущем реванше. Конечно, для самой Армении была бы выгодна победа партии мира.

Тер-Петросян упомянул о том, что карабахский конфликт можно было бы урегулировать гораздо раньше. На мой взгляд, то, что Никол Пашинян возглавил Армению, — неслучайно. Ситуация вокруг Нагорного Карабаха на тот момент подошла к такому моменту, когда она далее не могла оставаться в ситуации статус-кво. «Карабахский клан» не мог пойти на урегулирование конфликта на основе Мадридских принципов, Казанской формулы. Потому что этот как раз та самая «партия войны», это те, кто воевал за Карабах и оккупировал земли. Армянское общество бы не поняло, если бы сам «карабахский клан» и сдал Карабах. В политическом плане это было бы для «карабахского клана» самоубийством. И грязная работа с точки зрения армянского национализма была сделана руками пришедшего на смену клану Никола Пашиняна.

«Карабахский клан» долгие годы накачивал общество ненавистью и теперь пожинает плоды этого. «Карабахский клан» сейчас вернулся, делает реваншистские заявления, которые, на самом деле являются только работой на публику, сотрясанием воздуха, предвыборной риторикой. А как может быть по-другому? Только представьте, если бы Кочарян заявил, что мы за мир с Азербайджаном, за Зангезурский коридор. Что тогда будет твориться в Армении?

Думаю, поэтому после предстоящих выборов может сформироваться коалиционное правительство, когда Пашинян останется премьером, а Кочарян займет пост спикера парламента. Возможно, это общество успокоит. Объявление о победе одной из сторон приведет к новой волне политического кризиса, поэтому должны быть компромиссы.

Порядка 30 лет армянское общество накачивали безоговорочной мыслью – что это наши земли, хотя это не так. На такой риторике, такой идеологии выросли два поколения армян. И очевидно, что за один день, за один год это поменяться не может. Потребуется время, чтобы такое представление из умов армянской общественности искоренить. Когда большая часть армянского общества примет заявление Тер-Петросяна, примет мирные заявления Пашиняна, это будет позитивный итог работы, в том числе и господина Ильхама Алиева, который, как мы видим, опять протягивает руку Армении, говоря о том, что мы хотим заключить мирный договор, мы готовы к делимитации границ. По сути Азербайджан и в начале прихода к власти Пашиняна протягивал руку Еревану, но тогда Ереван отказался. Остается только рассчитывать, что Армении хватит ума эту руку принять.

Пашинян сейчас подает сигналы народу, что Армении нужно идти к миру, что Армении нужно разблокировать транспортно-экономические связи, потому что мы сами же иначе останемся в блокаде. И я думаю, что мир действительно возможен.

После второй Мировой войны какие отношения были между советским и германским народами? Это была безумная ненависть с обеих сторон. Но когда есть стремление к миру, стремление к налаживанию отношений, построению новой истории, все возможно. И пример России и Германии – это хороший премьер.

Ильхам Алиев накануне заявил на днях, что «армянская сторона уже правильно анализирует вопросы, связанные с неизбежностью» Зангезурского коридора. Азербайджану просто надо набраться терпения. Я не хочу никого обидеть, но сейчас Азербайджану с Арменией приходится общаться как с больным человеком – осторожно, не провоцируя, порой даже говоря позитивные слова. Надеюсь, что Армении понадобится меньше, чем 30 лет, чтобы сменить логику жизни, риторику. Важно, чтобы в армянское общество пришло осознание, что при попытке реванша будет снова поражение – еще более тяжелое, поскольку Азербайджан уже не остановится и Армения потеряет весь Карабах.

Важно отметить, что Россия предложила свое посредничество в вопросе делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией и она была принята. Это данность. Без посредника, уважаемого с обеих сторон, и здесь бы ничего не двигалось вперед. На примере того, как осенью прошлого года Россия разрулила ситуацию, привела к миру обе стороны, мы увидели ее эффективную работу в качестве посредника».

Minval.az