Сроки проведения следующей встречи трехсторонней рабочей группы по разблокировке экономических и транспортных связей зависят от Баку и Еревана.
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Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
Отвечая на вопрос о сроках очередной встречи трехсторонней группы, Оверчук сказал, что это прежде всего зависит от партнеров.
Вице-премьер РФ сообщил, что работа в рамках рабочей группы по разблокировке экономических и транспортных связей в регионе шла до сих пор достаточно конструктивно.
«И мы надеемся, что тот здравый смысл, который демонстрировали все участники рабочей группы, возобладает и удастся провести разблокирование и создать возможности для железнодорожного и автомобильного движения между Азербайджаном и Арменией и, соответственно, между Россией и Арменией через территорию Азербайджана», — сказал Оверчук.