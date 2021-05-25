Вице-премьер РФ Алексей Оверчук выразил надежду на скорую разблокировку транспортных путей на Южном Кавказе. С таким заявлением он выступил на церемонии отправки новых вагонов производства ОАО «Тверской вагоностроительный завод» (ТВЗ) в Армению, передает РИА Новости.

«Мы все очень ждем и надеемся, что здесь будет преобладать здравый смысл и мы скоро сможем приступить к разблокированию транспортных путей в регионе Закавказья», — сказал Оверчук, подчеркнув, что для Армении поставка новых вагонов очень важна.

По его словам, в нынешних реалиях развитие транспортной инфраструктуры в регионе «важно как никогда». Оверчук отметил, что сегодня открываются совершенно новые условия для развития всего региона — и в плане экономики, и в плане развития транспорта.

«Это может создать уникальные условия для раскрытия всего экономического потенциала Армении, это может создать уникальные, удивительные условия для того, чтобы в полной мере реализовать нашу евразийскую интеграцию», — отметил вице-премьер.

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