На азербайджано-американском треке — интригующие «подвижки». В нашей стране находится с визитом делегация американского Caspian Policy Center («Центр Каспийской политики») — в ее состав входят Эфган Нифти, экс-посол США в Азербайджане Роберт Секута, Майкл Репасс, Роджер Кангас и Джереми Коэн. Делегаты уже посетили Агдам, в том числе Джума-мечеть, ознакомились с фотостендом, посвященном армянскому вандализму. Роберт Секута поделился с журналистами: увиденное в Агдаме разрывает душу. И добавил: «Несколько дней назад в ходе обсуждений, проходивших с участием членов Международного центра Низами Гянджеви, я спросил пезидента Ильхама Алиева, какую роль могут сыграть США в содействии выстраивания отношений между Азербайджаном и Арменией и развития мира. Конечно, на эту работу уйдет время. Потому что эта работа требует терпения, но мы хотим, чтобы между Азербайджаном и Арменией был налажен мир, который они заслуживают».

Строго говоря, это не официальное заявление США о вступлении в процесс постконфликтного урегулирования в Карабахе. Роберт Секута не занимает в американской дипломатии официальных постов. Но экс-послы — это нередко незаменимый канал этакой «полуофициальной коммуникации» между сторонами, особенно в таких вопросах, когда ошибаться нельзя. И самое главное, о новых предложениях со стороны США, в том числе в рамках Минской группы, говорил накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обсуждений Международного центра Низами Гянджеви в видеоформате на тему «Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества» напомнил, что США являются одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, после чего добавил: «Во время последней встречи с послами Минской группы, когда мы вели обсуждения относительно будущего, я сказал, что жду от них предложений, потому что именно они всегда выступали с предложениями для поиска пути решения, пытались сблизить две страны <…> США как один из сопредседателей, безусловно, играют очень важную роль. В то же время мы знаем, что США играют важную роль во всех регионах мира. Поэтому считаю, что усилия, направленные на содействие нормализации отношений и разъяснение общинам того, что нам придется жить бок о бок, будут высоко оценены». И уже очень скоро небезызвестный Станислав Тарасов на сайте «Регнума» разразился пространным текстом, изобилующим гаданиями: какую такую новую повестку переговоров предлагает теперь Минская группа вместо Мадридских принципов? И означает ли это, что новые принципы очень выгодны Азербайджану, если в Баку согласились на «реанимацию» МГ? Озаглавлен опус весьма интригующе: «Нагорный Карабах: что Блинкен пообещал Алиеву?»

Тарасову и компании, конечно, стоило бы повнимательнее перечитать заявление президента Азербайджана. Тогда бы они уяснили для себя, что предложил президент Азербайджана Вашингтону принять участие в нормализации отношений между азербайджанской и армянской общинами Карабаха. Что самым непосредственным образом связано и с возвращением азербайджанских беженцев в ту часть Карабаха, которую сегодня называют «огрызком», и с полным восстановлением азербайджанского суверенитета над оставшейся частью Карабаха. Ни о какой реанимации переговоров речи не идет. Вопрос статуса Карабаха тем более закрыт и более не откроется. В переводе: никаких «вкусняшек» для армянской стороны и поддержания конфликта в «рабочем состоянии» не предвидится. А вот процесс постконфликтного урегулирования медленно, но верно становится «многосторонним»: в Карабахе по-прежнему стоят российские миротворцы, но в Агдаме уже действует совместный с Турцией мониторинговый центр, а теперь в процесс встраиваются и США. И это еще не все.

Телефонный разговор Ильхама Алиева с госсекретарем США Энтони Блинкеном состоялся почти что месяц назад — 28 апреля 2021 года. Для «горячего комментария» — срок непозволительно долгий. Но… дело даже не в том, что в те дни в проармянской «тусовке» еще царила эйфория после произнесенным Джо Байденом слова «геноцид». Важно другое. Именно в ходе того телефонного разговора госсекретарь США подтвердил, что США намерены вновь приостановить действие 907-й поправки. Наиболее прозорливые армянские эксперты уже тогда задавали неприятные вопросы: а не означает ли это, что Азербайджан получит от США военную помощь? И вот теперь в ходе той же видеодискуссии в Международном центре Низами Гянджеви президент Азербайджана отметил: «Мы желаем получить доступ к американскому вооружению. Раньше у нас не было такой возможности из-за конфликта с Арменией. Но сейчас, после завершения конфликта, мы рассчитываем, что сможем это сделать». Добавим от себя: Азербайджан — платежеспособное государство. На вооружении нашей армии уже стоят турецкие и израильские «изделия», вполне совместимые с американскими образцами.

А это не только заставляет думающих армянских экспертов еще раз просчитать риски в военно-техническом «прочтении». Важно другое: еще не поставленное в Азербайджан американское оружие уже разнесло в щепки «американские надежды» ереванской политической «тусовки».

В самом деле, в армянской среде уже не первый год, точнее, не первое десятилетие, существовала непоколебимая уверенность, что именно Армения обладает эксклюзивно близкими отношениями с США. Ведь там же армянская диаспора, лобби, Глендейл, который называют «маленькой Арменией»! И чтобы в США предпочли древней, цивилизованной и многострадальной Армении этих кочевников-мусульман?! А уж после весны 2018 года и победы пашиняновского «дымб-дымб-ху» — тем более: ведь Армения теперь еще и «светоч демократии»!

И вот теперь — крушение всех иллюзий. Посол США в Армении госпожа Трейси говорит прямо: военное сотрудничество США и Армении тормозит членство Армении в ОДКБ. В переводе: форпосту России США помогать не станут. А в Азербайджане уже делают заявку на приобретение американского оружия. Причем на Южном Кавказе все хорошо знают: президент Ильхам Алиев в принципе не делает заявлений, которые даже теоретически могут закончиться ничем. И если планы по закупкам американского оружия были обозначены вслух, то весьма вероятно, что определенные договоренности по конфиденциальным каналам уже достигнуты.

А тогда уже становится понятен масштаб «американского перепуга», охватившего армянскую «тусовку». Представителям которой нелишне напомнить: Алексей Арестович, известный украинский военный эксперт, чьи обзоры, посвященные Карабаху в ходе 44-дневной войны, били в Азербайджане рекорды популярности, предупреждал, что мифы полезно создавать, но в них очень опасно верить самим.

Нурани, обозреватель

Minval.az