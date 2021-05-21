Кремль прокомментировал появившийся в соцсетях текст трехстороннего документа Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина о демаркации на армяно-азербайджанской границе.

«В целом это настолько хрупкая субстанция и прикладываются настолько серьезные усилия для урегулирования этой ситуации, что нужно очень сдержанно относиться к таким шальным публикациям и нужно ориентироваться только на официальные источники», – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков «РИА Новости».

Накануне экс-посол в Ватикане и зять экс-президента Сержа Саргсяна Микаэл Минасян заявил, что Пашинян согласился на новые принципы демаркации и территориальные уступки. В подтверждение он выложил трехсторонний документ, который, как утверждает экс-посол, сейчас находится на этапе согласования. При этом Минасян утверждал, что у документа есть и засекреченная часть.

Minval.az