Армения собирается подписать новый документ с Азербайджаном, об этом сказал на заседании правительства в четверг и.о. премьера Никол Пашинян.

Он отметил, что сейчас не публикует текст документа, так как переговоры все еще идут и некорректно обнародовать рабочий документ.

Пашинян также отметил, что оперативная обстановка на армяно-азербайджанской границе в Сюнике (Зангезуре) неизменна, там ситуация «продолжает оставаться напряжённой».

Накануне экс-посол в Ватикане и зять экс-президента Сержа Саргсяна Микаэл Минасян заявил, что Пашинян согласился на новые принципы демаркации и территориальные уступки. В подтверждение он выложил трехсторонний документ, который, как утверждает экс-посол, сейчас находится на этапе согласования. При этом Минасян утверждал, что у документа есть и засекреченная часть.

Minval.az