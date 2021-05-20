В Азербайджане в ближайшее время может быть снято ограничение в связи с ношением масок на открытом воздухе.

Об этом сказала глава департамента по профилактике и контролю заболеваний Объединения по управлению территориальными медицинскими объединениями (TƏBİB) Ягут Гараева на телеканале AzTV.

По ее словам, в связи с этим подготавливаются соответствующие правила.

«В ближайшие дни будут объявлены решения, непосредственно связанные с использованием масок на открытом воздухе», — отметила она.

«Есть много вопросов, которые волнуют наших граждан. Обсуждается проведение церемоний в домах торжеств и других общественных мероприятий. Для них разрабатываются определенные правила. Мы уже год говорим, что концепция нормальной жизни изменится».

Minval.az