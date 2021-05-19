Информация о террористической угрозе в Азербайджане является необоснованной, говорится в сообщении на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

В сообщении подчеркивается, что сайт Госдепартамента США проинформировал американских граждан о риске инфицирования COVID-19 и высокой террористической угрозе в Азербайджане, рекомендовал им не посещать нашу страну без крайней необходимости.

Эта информация была распространена в азербайджанском сегменте социальных сетей.

«В этой связи заявляем, что информация о террористической угрозе на территории Азербайджанской Республики не соответствует действительности и является необоснованной.

В то же время сообщаем, что устойчивая стабильность, созданная в Азербайджане в результате успешной политики в правоохранительной сфере и области безопасности, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева, обеспечивает безопасность наших граждан и приезжих из-за рубежа. В Азербайджане отсутствует риск террористической угрозы», — говорится в сообщении.

Minval.az