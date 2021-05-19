У кризиса вокруг озера Гарагель, возникшего в результате неадекватной реакции Армении на процесс демаркации границ, все меньше шансов перерасти в полноценную «горячую фазу». Очередной «холодный душ» для Еревана включил Сергей Лавров, глава МИД РФ. По его словам, главы МИД стран ОДКБ обсудили просьбу Армении, и Россия выразила готовность помочь Баку и Еревану провести делимитацию и демаркацию границы.

Строго говоря, министр иностранных дел России озвучил ровно то, что Москва уже неоднократно декларировала в последние дни: «…РФ предложила оказать содействие вначале для делимитации и демаркации границы, выступив с инициативой о создании для этой цели совместной армяно-азербайджанской комиссии, в которой Россия могла бы принять участие в качестве консультанта, если хотите, посредника», — цитировал его еще накануне Minval.az.

Строго говоря, озвучил Сергей Викторович ровно то, что Россия уже не раз декларировала с момента начала армянской истерики вокруг озера Гарагель. Но на сей раз излагал он уже не просто позицию России, а результат обсуждения просьбы Армении к союзникам по ОДКБ в ходе министериала этой организации в Душанбе. Более того, через некоторое время высказался генсек ОДКБ Станислав Зась. Он подтвердил, что положение на границе Азербайджана и Армении обсуждалось, после чего посоветовал выполнять условия договоренностей от 10 ноября 2020 года и вести переговоры по границе. По сути дела отправив просьбу Армении о военной помощи в мусорную корзину.

А вот тут нужны подробности. В Армении не просто делали серьезную ставку на своих союзников — здесь привлекли для ее лоббирования весьма серьезные силы. Внезапно вынырнул из политического небытия и взялся комментировать армянские слезные мольбы о вмешательстве не кто иной, как Николай Бордюжа, генерал в отставке и бывший генсек ОДКБ. В его послужном списке, напомним, несколько скандальных проармянских выходок, начиная от совместных учений, где отрабатывали защиту Армении от некоего зловредного «альянса», желающего экспортировать нефть и газ в обход России, до нашумевшего заявления в декабре 2016 года, где сей персонаж настолько открыто встал на сторону Армении, что МИД РФ пришлось долго «отмываться». И на сей раз в интервью «Новой газете» генерал Бордюжа старательно «готовил почву». Он, правда, подготовил себе «путь к отступлению» и отметил, что «надо учитывать: Азербайджан — член СНГ», а «применение коллективных сил против любого государства, входившего ранее в СССР, — самая крайняя мера». Но тем не менее уверял: дескать, «на этот раз впервые речь идет об армянских землях, принадлежность которых не оспаривается никем. Всем международным сообществом эта территория рассматривается как суверенная территория Армении. По своим уставным документам ОДКБ обязана отреагировать в таком случае на ввод туда вооруженных сил другого государства». Умудрившись при этом соврать по крайней мере дважды. Во-первых, озеро Гарагель никак не является «армянскими землями, принадлежность которых не оспаривается никем». А во-вторых, Армения уже пыталась втянуть в конфликт ОДКБ в июле 2020 года, во время боев на Товузском направлении, но безуспешно. Однако такие «мелочи» не интересовали ни Бордюжу, ни его ереванских друзей. Где с упоением строили планы, причем не только и не столько на окрестности озера Гарагель, но и на «огрызок». Он, правда, не входит в зону ответственности ОДКБ, но там стоят российские миротворцы. И синхронно с саммитом ОДКБ в «огрызке» начинается виток провокационной активности. Вожак местных сепаратистов Араик Арутюнян анонсирует планы создания «профессиональной армии» и проводит встречу со своими «обер-зинворами». Одновременно в СМИ вбрасывается очередной фейк по поводу мнимого «обстрела азербайджанцами села Тагаверд». Доказательств, правда, нет, пули тоже не нашли. Но зато ереванская пресса уже переполнена стенаниями: ах, в селе Тагаверд огороды и сельхозугодья остались на азербайджанской стороне, их отделила колючая проволока, через деревню проезжают азербайджанские колонны…

А теперь — немного закулисья. Линия соприкосновения в Карабахе, где развернуты российские миротворцы, как показала еще нашумевшая история с «язычком», протянувшимся к селам Чайлаггала и Кехне Таглар, вовсе не «незыблемая». Она подвижная и может корректироваться в обе стороны. А Тагавард — адрес особый. Через это село и далее на Красный базар и Шушакенд проходит та самая старая дорога в Шушу, по которой азербайджанские колонны проезжают в сопровождении российских миротворцев. В соцсетях регулярно обсуждаются версии, что в ближайшее время эти села и дорога будут переданы под контроль Азербайджана, только вот это не значит, что в Армении не строили и не строят планов повторения в «огрызке» знакомой по Грузии «проволочной стратегии». Оставался пустяк — заручиться поддержкой ОДКБ.

И тут не сработало. Потому как если по итогам обсуждения армянской просьбы в ОДКБ Лавров не грозит кулаком, а советует делимитировать границу — это для Еревана это крушение надежд и всей геополитической стратегии. Ставка на «коллективную безопасность» себя не оправдала. И если некоторые фигуры в «огрызке» действуют по написанному сценарию — это уже ничего не не меняет. По сути дела, Азербайджан «хоронит» ОДКБ. Вернее, представления об ОДКБ как о военном блоке, где все вопросы будут решаться по принципу «наших бьют». Как раз накануне проходили телефонные переговоры Президента Азербайджана Ильхама Алиева с его казахстанским коллегой Токаевым, в Баку прибыл министр обороны Беларуси, а Роберт Кочарян в Ереване хватался за голову: «Как так получается, что в рамках ОДКБ у всех более доброжелательные взаимоотношения с Азербайджаном, который не является страной-членом ОДКБ, чем с Арменией». Признавая тем самым, что Азербайджан побеждает и на поле боя, в и дипломатии. Включая те «площадки», где у Армении должно было бы быть явное преимущество.

Нурани, обозреватель

Minval.az