Госдепартамент США опубликовал призыв к американским гражданам воздержаться от поездок в Армению ввиду ситуации с коронавирусом, а также соблюдать осторожность на дорогах у границы с Азербайджаном.

«Не ездите в Армению из-за COVID-19. В некоторых областях имеется повышенный риск коронавируса», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа.

В нем отмечается, что в уведомлении центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) относительно состояния здоровья путешественников говорится об очень высоком уровне COVID-19 в стране, действуют ограничения на въезд граждан США в Армению.

Кроме того, американские власти призывают соблюдать осторожность на дорогах у границы Армении с Азербайджаном. «Имейте в виду, что некоторые участки дороги могут пересекать международные границы без предварительного уведомления. На дорогах могут быть установлены контрольно-пропускные пункты или они могут быть закрыты для путешественников без предварительного уведомления», — предупредили в Госдепе.

Minval.az