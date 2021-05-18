Израиль усилил давление на палестинцев в месяц Рамазан с целью их выживания с исторических земель.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на специальном заседании турецкого парламента, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.

Глава МИД подчеркнул, что Израиль отравил праздник Рамазан для жителей Палестины и всего исламского мира.

«За последние дни жертвами ударов Израиля стали более 200 жителей Палестины. Турция выступает за формирование международного механизма защиты мирного населения Палестины под эгидой ООН», — отметил Чавушоглу (цитата по «Анадолу»).

По его словам, для размещения подобного рода Международной миссии по защите палестинцев необходимо решение СБ ООН.

«К сожалению, мировое сообщество опять не проявило достаточной реакции на фоне происходящего в зоне палестино-израильского конфликта. События на Ближнем Востоке искажаются, озвучиваются призывы под предлогом некой войны между Армией Израиля и движением ХАМАС. Находятся даже те, кто заявляет о приоритетности безопасности Израиля в данном вопросе. При этом игнорируются военные преступления и преступления против человечности, совершаемые израильской армией в секторе Газа», — сказал глава турецкой дипломатии.

Чавушоглу привлек внимание и к активным усилиям президента Реджепа Тайипа Эрдогана, обсудившего эскалацию на Ближнем Востоке со многими коллегами из-за рубежа.

Турецкий народ и президент Эрдоган были и остаются источником надежды для угнетенных в Палестине и за ее пределами, подчеркнул министр.

«Турецкая общественность едина в вопросе поддержки Палестины. Мы должны уделять особое внимание сохранению духа солидарности с палестинцами. Тема Палестины не должна превращаться в инструмент внутриполитической борьбы. Жители нашей страны не вправе радовать тех, кто разделяет мышление Нетаньяху и ему подобных. Турция и ее лидер не отступят от справедливой борьбы за права палестинского народа», — сказал министр.

Minval.az