Россия видит решение конфликта на азербайджано-армянской границе в запуске процесса делимитации границы с ее последующей демаркацией. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.

«Исходим из того, что все подобные инциденты следует решать исключительно мирным, переговорным путем. В качестве долгосрочного решения видим запуск процесса делимитации азербайджано-армянской границы с последующей ее демаркацией. Российская Федерация готова и дальше всячески содействовать последовательной нормализации обстановки на Южном Кавказе», — говорится в сообщении.

В МИД РФ отметили, что Россия внимательно следит за ситуацией на азербайджано-армянской границе и поддерживает оперативные связи по линии военных и пограничных служб.

«Продолжаем внимательно следить за ситуацией, связанной с приграничным инцидентом между Азербайджаном и Арменией. Российская сторона оказывает Баку и Еревану содействие в снижении напряженности в рамках регулярных контактов на высшем и высоком уровнях. Поддерживаются оперативные связи по линии военных и пограничных служб наших стран», — указали в министерстве.

Minval.az