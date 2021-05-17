Ситуация в грузинском городе Дманиси (край Квемо-Картли), где в понедельник произошли столкновения между этническими азербайджанцами и грузинами, разрядилась после вмешательства представителей властей Грузии и духовенства, пишет «Интерфакс».

С местными жителями, между которыми вспыхнул конфликт, встретился один из лидеров парламентского большинства Созар Субари, также на место прибыл муфтий Восточной Грузии Этибар Эминов и глава службы по связям с общественностью патриархии Грузии протоиерей Андриа Джагмаидзе.

Как заявил отец Андриа после встречи журналистам, несмотря на то, что ситуация была очень напряженной, местные жители проявили высокую ответственность и пошли на примирение, чтобы этот конфликт не приобрел более широкий масштаб.

«Для всех полезен мир и все были к этому устремлены. Надеюсь, нет угрозы эскалации», — сказал он.

В свою очередь муфтий Восточной Грузии подтвердил журналистам после встречи, что встреча завершилась примирением сторон.

Он подчеркнул, что разжигание конфликта и его продолжение не должно произойти.

Minval.az