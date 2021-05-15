Президент США Джо Байден в субботу, 15 мая, провел телефонные разговоры с лидерами Израиля и Палестины.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху проинформировал Байдена о шагах для разрешения кризиса с сектором Газа.

«Премьер-министр проинформировал президента о развитии событий и действиях, предпринятых Израилем, а также о шагах, которые Израиль намерен предпринять», — говорится в сообщении.

Нетаньяху отметил, что Израиль «делает все возможное для того, чтобы не причинить вреда непричастным к конфликту», а доказательством этого является то, что в зданиях в секторе Газа, по которым армия Израиля наносила удары из-за того, что «в них расположены военные цели», «проводилась эвакуация непричастных».

О переговорах Байдена с президентом Палестины Махмудом Аббасом сообщил член центрального комитета палестинского движения ФАТХ Хусейн эш-Шейх.

«Президент Махмуд Аббас получил телефонный звонок от президента США Байдена, были обсуждены последние тенденции и события в регионе», — написал эш-Шейх в Twitter.

Minval.az