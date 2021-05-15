Военнослужащие российского миротворческого континента продолжают осуществлять контроль за соблюдением режима прекращения огня на линии разграничения сторон и по обеспечению безопасности движения автотранспорта, перевозки продовольствия и различных товаров по Лачинскому коридору.

Об этом сообщает оборонное ведомство России.

«За истекшую неделю в зоне ответственности миротворческого контингента нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, провокационных действий в отношении российских военнослужащих не отмечено», — говорится в сообщении.

Личный состав наблюдательных постов российского миротворческого контингента в плановом порядке осуществляет также мероприятия боевой подготовки и проводит тренировки по предотвращению нарушений, а также возможного нападения на наблюдательный пост.

Minval.az