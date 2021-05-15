Китайский аппарат «Тяньвэнь-1» с марсоходом «Чжужун» совершил в субботу успешную посадку на поверхность Марса. Об этом сообщило китайское издание Xinhua со ссылкой на Национальное космическое управление Китая.

Аппарат начал снижаться рано утром в субботу и около 04.00 капсула, в которую входят посадочный модуль и марсоход, отделилась от аппарата. Она вошла в атмосферу Марса на высоте 125 км, передает Xinhua.

«Посадка была чрезвычайно сложная из-за отсутствия наземного контроля, корабль проводил ее автономно», — пояснил сотрудник Центра изучения Луны и космических программ Национального космического управления Гэнь Ян.

Марсоход оснащен мультиспектральными камерами для навигации и топографической съемки, радиолокационной станцией подповерхностного зондирования для исследования геологического строения Марса до 10-метровой глубины, прибором для анализа химического состава грунта и поиска биомолекул, а также детекторами магнитного поля и метеостанцией.

Главная цель миссии — исследование морфологии и геологических характеристик поверхности Марса, поиски залежей льда и осадочных пород, изучение ионосферы. Это поможет ученым понять, станет ли планета пригодна для жизни людей.

Запуск «Тянвэнь-1», на борту которого находится марсоход «Чжучжун», состоялся в июле 2020 года. Космический аппарат вышел на орбиту Марса в феврале после почти семи месяцев полета и выбирал потенциальное место для посадки свыше двух месяцев.

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