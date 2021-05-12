Грузия готова стать медиатором между Азербайджаном и Арменией, однако без политики. Об этом сказал в Ереване в беседе с грузинскими журналистами глава внешнеполитического ведомства Грузии Давид Залкалиани, передает Sputnik Армения.

«У нас нет иллюзий, что мы обладаем ресурсом, позволяющим Грузии стать медиатором по политическим темам. Однако есть возможность стать медиатором в вопросах экономического взаимодействия, партнерами в малом и среднем бизнесе, гуманитарного сотрудничества. К этому мы готовы и эту готовность озвучили как в Баку, так и Ереване», — сказал Залкалиани, добавив, что при наличии желания можно добиться конкретных результатов.

Что же касается визита премьер-министра Грузии, то он, по словам Залкалиани, очень важен с учетом геополитической ситуации.

Залкалиани отметил, что в этом контексте крайне полезен обмен мнениями по сложившейся ситуации, а также обсуждение вопросов дальнейшего углубления и развития двусторонних отношений.

«Диалог на высоком уровне и встреча в МИД дают основания утверждать, что наши армянские коллеги привержены углублению сотрудничества. Мы заинтересованы в развитии транспортных проектов», — сказал Залкалиани.

Minval.az