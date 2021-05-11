«Несмотря на то, что Армения присоединилась к резолюции против героизации нацизма, на деле мы не видим исполнения положения резолюции. В этой стране существует культ Гарегина Нжде — этому человеку устанавливаются памятники, называются улицы в его честь. К сожалению формы проявления ксенофобии радикального нацизма в Армении гораздо шире, чем героизация нацизма», — сказал Байрамов во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что Армения продолжает героизацию террористов, а также демонстрирует открытый антисемитизм.

«Наиболее явным показателем является то, что международный террорист Монте Мелконян является национальным героем Армении. В Армении ксенофобия имеет разные проявления. В феврале 2021 года имел место факт осквернения памятника Холокосту, и не случайно, что в отчёте за 2021 год министерства по делам диаспоры Израиля Армения была указана как страна с одним из самых высоких уровней антисемитизма», — отметил Байрамов

Глава МИД добавил, что последнее применение нетерпимости в Армении — это неоднократные проявления вандализма в отношении памятника Махатме Ганди в Ереване в апреле 2021 года и, в конечном счёте, сожжение памятника. «Это всемирно признанный философы и гуманист, и осквернение его памятника в Армении показывает насколько глубоко проблема ксенофобии сидит в данном обществе», — цитирует Байрамова «Интерфакс».

Minval.az