«Мы здесь, чтобы решить вопрос карт заминированных территорий, а также гуманитарные вопросы».

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

По словам министра, гуманитарные вопросы включают в себя предоставление карт заминированных территорий, а также возвращение пленных и останков тел погибших:

«Первые шаги уже сделаны. Считаем, что эта проблема скоро будет решена».

По словам Лаврова, этот вопрос обсуждался в Ереване.

«Мне показалось, что у армянского руководство есть понимание того, что этот вопрос необходимо решать. И были сделаны первые шаги, и я об этом проинформировал азербайджанское руководство. Надеемся, что этот вопрос ускорится и полностью решится», — заявил С. Лавров

С.Лавров заявил, что осуждает героизацию нацизма, где бы это ни происходило: «Россия выступает против героизации нацизма и в ряде стран Европы и НАТО».

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