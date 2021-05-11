«Представители России, Азербайджана и Армении встречались на уровне экспертов уже 6 раз».

Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Министр отметил, что были проведены встречи в экспертных группах в различных сферах.

«Есть продвижение в определенных сферах. По некоторым направлениям пока нет результатов. Мы понимаем, что на это влияет и политическая ситуация внутри Армении. Хотел бы отметить, что в выполнении трехсторонних заявлений также важно выполнение Арменией взятых на себя обязательств».

Minval.az