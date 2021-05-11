«Наша общая идея заключается в том, чтобы для достижения нормализации в будущем, необходимо соблюдать условия заявления, подписанного 10 ноября прошлого года».

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

«Главным условием решения всех важных вопросов является полное прекращение военного конфликта. Наши военнослужащие тесно сотрудничают с азербайджанскими коллегами. Восстановление экономических отношений на территории придаст импульс развитию Южного Кавказа», — сказал С. Лавров.

Министр отметил, что Азербайджан защищает и поддерживает Россию в ООН.

«Мы благодарны за то, что Азербайджан оказал нам поддержку, чтобы мы стали наблюдателем в Движении неприсоединения», — отметил глава МИД России.

Minval.az