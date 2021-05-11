«Вчера президент Ильхам Алиев принял Сергея Лаврова, были проведены широкие обсуждения, внесена ясность во многие вопросы между странами».

Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Министр отметил, что дискуссии по региональным вопросам продолжались и сегодня:

«Мы обсудили план консультаций между министерствами иностранных дел двух стран на 2021-2022 годы. Отношения двух государств строятся на прочных правовых договорах в различных сферах. Сегодня мы обсудили вопросы сотрудничества и безопасности. Наши страны расположены на пересечении ряда транзитных линий.

Одна из хороших новостей заключается в том, что в 2020 году эти транзитные линии не только не сократились, но даже увеличились. Сегодня в ходе обсуждений было отмечено, что в борьбе с коронавирусом нам удалось выйти на очень высокий уровень. Взаимное сотрудничество наших соответствующих структур свидетельствует о хороших отношениях и о том, что грузоперевозки в этот период не прекращаются.

Традиционно важное значение в отношениях России и Азербайджана имеют сферы образования, культуры, спорта. У нас также есть большой опыт сотрудничества в международной сфере», — подчеркнул глава МИД Азербайджана.

Minval.az