«Отношения Азербайджана и России носят стратегический характер. Нас объединяет общая история, важная ее часть — победа над фашизмом».

Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Ларовым.

«Мы считаем что регулярный обмен визитами вносит важный вклад в продолжение диалога. Развитие двусторонних отношений опирается на мощную договорную базу. Существует около 230 документов, регулирующих наши отношения. На разработке также находится множество других», — заявил глава МИД.

Minval.az