Находящийся с визитом в Азербайджане министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 мая почтил на Аллее почетного захоронения память Общенационального лидера Гейдара Алиева и возложил венок к его могиле.

Также почтена память и возложены цветы на могилу выдающегося офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой.

Затем Сергей Лавров прибыл на Аллею шехидов, где почтил память героических сынов нашей Родины, павших в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Глава МИД России возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

Minval.az