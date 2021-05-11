Экспертное сообщество, и не только азербайджанское, еще долго будет анализировать «месседжи», обозначенные президентом Ильхамом Алиевым в ходе его короткой поездки в Нахчыван. Еще совсем недавно на первом месте была, если угодно, военная «составляющая»: из Нахчывана, как отмечали военные специалисты, можно «накрыть» практически любую цель на территории Армении. Во время 44-дневной войны армянские агрессоры, в числе прочего, запустили ракету и по городу Ордубад Нахичеванской автономной республики.

Сегодня, после блистательной победы в Карабахе, внимание к военной инфраструктуре Нахчывана не ослабевает, и участие Верховного Главнокомандующего в открытии военного аэродрома Отдельной общевойсковой армии еще раз продемонстрировало, что в Азербайджане не намерены расслабляться и предпочитают держать порох сухим. Но сегодня, как показывают новости, на первый план выдвигается уже новая составляющая. В ходе своей поездки в Нахчыван президент Азербайджана заявил в интервью: 40-километровый Зангезурский коридор, отделяющий нас от Нахчывана, будет открыт, и открытие этого коридора является одним из пунктов трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября. Как напомнил глава государства, «после подписания документа рабочая группа на уровне вице-премьеров Азербайджана, Армении и России предприняла очень серьезные шаги по этому вопросу. С уверенностью могу сказать, что железнодорожный коридор будет открыт. Азербайджан выполнит все свои обязательства», — после чего подчеркнул, что соединение Зангилана, расположенного в Восточном Зангезуре, с нашей древней землей, Западным Зангезуром, а затем через Ордубад с Нахчываном и Турцией будет нашим следующим историческим достижением.

Кроме того, в ходе своей поездки в Нахчыван президент, напомним, принял участие в открытии магистральной автодороги Ордубад-Джульфа. А еще ознакомился с работами на железнодорожной станции Ордубад.

А вот тут нужны подробности. Железная дорога в Нахчыван и оттуда — в Джульфу была проведена еще в начале ХХ века. Именно через Джульфу, такой же разделенный город, как и Астара, осуществлялось железнодорожное сообщение с Ираном. Железные дороги Нахчывана исправно работали до начала карабахского конфликта. А затем именно Армения первой в регионе применила тактику железнодорожной блокады, прервав транспортное сообщение Нахчывана и с Азербайджаном, и с Арменией.

Теперь трехстороннее заявление, подписанное 10 ноября, предусматривает открытие коммуникаций. И это уже меняет дело. Прежде всего, открытие Зангезурского коридора не просто позволит деблокировать Нахчыван, но и, с учетом уже существующего выхода на Иран и строящейся железной дороги Игдыр-Нахчыван, превратит этот регион в важный транспортный узел. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, напомним, неоднократно подчеркивал: в Нахчыван через Зангезур будет открыта и железная, и автомобильная дорога. И как показывают детали поездки главы государства в Нахчыван, подготовка инфраструктуры в самой Нахчыванской автономной республике уже идет полным ходом.

А вот из этого уже следует главный вывод. Очевидно, что, несмотря на всю истерику Армении, попытки создать искусственную напряженность на юго-западном участке государственной границы Азербайджана, проект Зангезурского коридора будет реализован — или по-хорошему, или силой.

Плюс ко всему есть и еще одно «послевоенное железнодорожное измерение» — возможность уже для самой Армении. Азербайджан с самого начала обозначил возможность уже для Армении «выходить» на транспортные сети соседних стран по территории Азербайджана. Нахчывана это касается далеко не в последнюю очередь: именно через Нахчыван и Джульфу Армения может осуществлять железнодорожные перевозки в Иран. Правда, нужна для этого сущая мелочь: признать существующие границы, в том числе Нахчыванский участок. Поезд едет по земле, он пересекает границу, где его должны проверить таможенники, пограничники и т.д. Готовы ли к этому в Ереване — вопрос по-прежнему открытый.

А тогда уже не исключено, что Зангезурский коридор будет проложен и начнет действовать, а вот Армения «железнодорожных ключей» так и не получит. И хотя старые железнодорожные замки, как утверждают знающие люди, открываются стволом пистолета ТТ, в реальной жизни агрессия только «закрывает шлагбаум». Прежде всего для самого агрессора.

Нурани, обозреватель

Minval.az