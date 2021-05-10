40-километровый Зангезурский коридор, отделяющий нас от Нахчывана, будет открыт. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью государственному телеканалу AzTV.

Президент напомнил, что открытие этого коридора является одним из пунктов трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября.

«После подписания документа рабочая группа на уровне вице-премьеров Азербайджана, Армении и России предприняла очень серьезные шаги по этому вопросу. С уверенностью могу сказать, что железнодорожный коридор будет открыт. Азербайджан выполнит все свои обязательства», — отметил он, добавив, что Российские железные дороги являются владельцами железных дорог Армении. Поэтому Баку этот вопрос больше обсуждаетс российской стороной.

Президент подчеркнул, что соединение Зангилана, расположенного в Восточном Зангезуре, с нашей древней землей, Западным Зангезуром, а затем через Ордубад с Нахчываном и Турцией будет нашим следующим историческим достижением.

Minval.az