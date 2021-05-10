Ни Франция, ни Канада не имеют права вмешиваться во внутренние дела другого государства. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью государственному телеканалу AzTV.

«Недавно мне сообщили, что Министерство иностранных дел Канады делает заявление по Азербайджану и нашим внутренним делам. Кто дал им такое право? Кем себя считает Канада? Может быть, это сверхдержава, о которой мы не знали. Пусть занимаются своими делами. Мы неоднократно высказывали возражения французской стороне по поводу вмешательства в наши внутренние дела. Пусть занимаются своими делами», — подчеркнул президент.

Minval.az