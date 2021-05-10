Президент Ильхам Алиев в рамках визита в Нахчыванскую Автономную Республику дал интервью Азербайджанскому Телевидению.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Президент Ильхам Алиев в рамках визита в Нахчыванскую Автономную Республику дал интервью Азербайджанскому Телевидению.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Дата: 2021/05/10 14:28
Раздел: Важно
Просмотров:
45
«Международные организации проинформированы о преступлениях, совершенных против гражданского населения Азербайджана в результате армянской агрессии».
«Есть конкретные уголовные дела в отношении армянских террористов и наемников, воевавших в Карабахе».
«Сегодня пограничники достойно выполняют возложенную на них задачу в Зангилане и Губадлы.
Сегодня отмечается 98-ая годовщина со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.
, ограничившись торжественным построением миротворческого контингента
После восстановления территориальной целостности нашей страны в соответствии с поручениями Президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными
Церемония завершилась торжественным шествием личного состава по городу
Власти и Вооруженные силы Турции оказали всестороннюю поддержку Азербайджану в освобождении территорий, находившихся под оккупацией на протяжении 30 лет, сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на встрече с военнослужащими
В иранском посольстве заявили, что согласно исследованию, проведенному официальными лицами Ирана, распространенные в социальных сетях кадры не соответствуют действительности