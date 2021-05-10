«Международные организации проинформированы о преступлениях, совершенных против гражданского населения Азербайджана в результате армянской агрессии».

Об этом заявил Генеральный прокурор Кямран Алиев.

Генеральный прокурор сказал, что это шаги, предпринимаемы в дипломатической сфере: «С первого дня конфликта в связи с этим были приняты соответствующие меры, предприняты шаги в правовой плоскости. В международных судах в связи с преступлениями, совершенными Арменией против гражданского населения, будут предъявлены иски как в порядке уголовного преследования, так и в гражданском порядке», — цитирует К.Алиева АПА.

Minval.az