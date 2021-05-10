«Сегодня пограничники достойно выполняют возложенную на них задачу в Зангилане и Губадлы. Для них создаются условия, устраняются возникающие недочеты».

Об этом заявил помощник президента — завотделом по военным вопросам генерал-полковник Магеррам Алиев.

М.Алиев также выразил отношение к инцидентам на границе со стороны Армении.

«Возможно, одной из самых больших бед азербайджанского народа является то, что у него есть такой враг-агрессор, как армяне. Они будут постоянно стремиться к беспорядкам, чтобы вызвать определенное недовольство. Но Азербайджан тоже укрепляется. Сегодня наше государство сильное, мощное. Глава государства Ильхам Алиев проводит в этих вопросах самую высокую, качественную работу», — цитирует М.Алиева АПА.

Minval.az