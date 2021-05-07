Неспадающая напряженность в отношениях Баку и Еревана не помогает России осуществить планы, предусматривающие сближение Азербайджана с такими интеграционными объединениями, как Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и ОДКБ. Об этом пишет «Коммерсант».

Издание отмечает, что в обоих союзах участвует Армения, которая недавно заблокировала приглашение азербайджанского премьера Али Асадова в качестве гостя на проходившее 29 апреля в Казани заседание Евразийского межправительственного совета.

«Решения в ЕАЭС принимаются консенсусом, и Ереван выступил против участия Азербайджана, который был готов направить в Казань главу своего правительства. При этом в казанском форуме принимал участие Кохир Расулзода — премьер-министр не входящего в ЕАЭС Таджикистана», – отмечает газета.

Minval.az