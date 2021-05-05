По поручению президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева продолжаются работы по улучшению материально-технического обеспечения Азербайджанской Армии, ускорению работ по очистке от мин освобожденных от оккупации территорий и усилению мер безопасности.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, в рамках проводимой деятельности в Азербайджан была доставлена закупленная у Турции очередная партия передовой инженерной техники и оборудования.

Техника и оборудование будут переданы в распоряжение инженерно-саперных подразделений Азербайджанской Армии, дислоцированных на освобожденных от оккупации территориях, и задействованы в работе по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов дорог, населенных пунктов, пашен и иных участков.



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