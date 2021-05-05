«Газете «Жоховурд» стало известно, что 13 мая истекает срок шестимесячного трудового договора командующего Российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенанта Рустама Мурадова. Это означает, что в ближайшее время его место может занять другой российский военный.

В российской прессе муссировалась примечательная информация о его назначении. В частности, подчеркивается, что помимо Мурадова были и другие кандидаты, и, как говорят, его кандидатуру рассматривали через лупу. Генштаб представил Рустама Мурадова министру обороны, затем Сергей Шойгу предложил его кандидатуру президенту России Владимиру Путину. Однако, несмотря на это, не исключено, что его отзовут», — пишет газета.

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