Посольство Ирана в Азербайджане связалось с Тегераном по поводу видеоматериалов, демонстрирующих перевозку «помощи» Карабаху через Армению.

Как сообщил глава пресс-службы посольства Сеид Али Мусави, после того, как видео распространилось в социальной сети, посольство начало принимать меры для расследования и уточнения.

«Мы говорили с Тегераном с целью изучения опубликованных видео и информации. Обратились потому, что после распространения этих видео и информации в Азербайджане возникла обеспокоенность, вопрос должен быть соответствующим образом расследован, дан официальный ответ. Вероятно, в ближайшие дни нам будет дан ответ из Тегерана, и мы доведем вопрос до внимания азербайджанской общественности», — цитирует Мусави АПА.

Отметим, в социальных сетях появились видеозаписи, на которых грузовые автомобили из Ирана через территорию Армении везут «помощь» в Карабах.

Minval.az