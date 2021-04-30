Действия человека, взявшего на себя функции премьер-министра, могут стать предметом изучения в рамках уголовных дел, учитывая, что он периодически нарушает Конституцию и наделяет себя полномочиями других органов и институтов. Об этом в ходе обсуждения 30 апреля заявила юрист Асмик Енгоян.

Речь, по ее словам, не только о даче указаний представителям судебной и правоохранительной систем, а о том, что он решил, что будут проведены досрочные выборы, хотя такими полномочиями наделен только парламент, который до этого два раза должен провести голосование и не избрать премьер-министра.

Она заметила, что обоснование процесса тем, что уход в отставку связан с необходимостью проведения выборов, вообще из жанра абсурда, так как по Конституции такого вообще не предусмотрено.

«Другое нарушение связано с тем, что Пашинян назначил день выборов, поскольку это функция президента страны, как и, например, назначение Оника Гаспаряна начальником Генштаба. Складывается впечатление, что у нас не премьер-министр, а монарх», — добавила юрист, слова которой приводит армянский интернет-портал news.am.

Енгоян подчеркнула, что если Никол Пашинян, взявший на себя функции исполняющего обязанности премьер-министра, пользуется дачей и другими «прелестями» главы Правительства, то почему этого не делает вице-премьер, когда заменяет его.

«Стремление Пашиняна после отставки сохранить за собой функции премьер-министра связано не только с тем, чтобы применить во время выборов административный ресурс (что, несомненно, будет), но и для того, чтобы сохранить рычаги воздействия на свою политическую команду. С этим связана и ликвидация рейтинговой системы, чтобы он мог единолично принимать решения», — заключила она.

Minval.az