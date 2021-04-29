«На 3-4-й день войны я уже видел, что у нас есть серьезнейшая проблема. Государство полноценно не взяло на себя управление этой войной. Это самая большая проблема. Ни одна армия не может больше недели воевать.

Об этом на встрече со своими сторонниками заявил второй президент Армении Роберт Кочарян. Его слова приводит армянский интернет-портал news.am.

«Враг на юге прорвал фронт примерно в 3-4 км на 14 км, и на севере примерно на 5 км. После этого государство должно было вступить в игру всей своей силой, не вступило, оттуда началось поспешное отступление.

Я разочарован всем происшедшим и не имею ответов на многие вопросы, почему так произошло. Думаю, что ответы на них мы получим после 21 июня», — подчеркнул Роберт Кочарян.

Minval.az