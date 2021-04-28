Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты собираются добиваться от других стран отказа от закупок военной техники у России.

Об этом он заявил на онлайн-встрече с иностранным журналистами, комментируя ситуацию с покупкой Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

По его словам, американская сторона готова задействовать санкции для осуществления своих целей.

«Однако также очень важно на будущее, чтобы Турция и, если уж на то пошло, все союзники и партнёры избегали дальнейших приобретений российских вооружений, включая дополнительные С-400, что даёт России доходы, доступ и влияние. Опять-таки: любые существенные транзакции с российскими оборонными организациями могут подпасть под действие закона — CAATSA. И это отдельно и в дополнение к санкциям, которые [ранее] уже были введены», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

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