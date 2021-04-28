Сотрудничество между силовыми ведомствами обсудили в среду в Душанбе секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и его армянский коллега Армен Григорян, сообщили в пресс-службе СБ РФ.

«Стороны договорились продолжать обмен информацией по приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества, содействовать в организации рабочих контактов силовых, правоохранительных органов и других министерств и ведомств двух стран по вопросам безопасности», — говорится в сообщении Совбеза РФ.

«Российская сторона подтвердила заинтересованность в стабильности, процветании и укреплении Армении во всех сферах жизни», — отметили в СБ РФ.

Патрушев и Григорян подписали план взаимодействия между аппаратами советов безопасности России и Армении на 2021-2022 годы, отмечается в сообщении.

Minval.az