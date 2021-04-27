Политик Алексей Навальный подал в Преображенский суд Москвы иск к администрации СИЗО «Матросская тишина», где он находился перед отправкой в колонию в Покрове. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда.

В суде затруднились с ответом о сути иска, однако информированный источник заявил, что Навальный просит признать незаконным решение администрации о постановке его на учет как склонного к побегу.

Постановка на учет как склонного к побегу снижает возможность Навального освободиться условно-досрочно.

В конце марта, вскоре после прибытия в колонию в Покрове, Навальный заявил о «пытке бессонницей». По словам политика, сотрудники колонии по ночам из-за статуса склонного к побегу будили его каждый час, ссылаясь на необходимость проверки.

26 апреля стало известно, что защита Навального подала три административных иска в адрес администрации ИК-2 в Покрове, где политик отбывает наказание. Первый иск содержит требование о незаконности постановки Навального на учет как склонного к побегу. Второй касается отказа в выдаче политику книг, в том числе Корана. Третий — вырезок статей из газет, которые получает Навальный. По данным РИА Новости, два из трех исков были оставлены без движения.

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