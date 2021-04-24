24 апреля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Министр Д.Байрамов назвал попытки руководителей некоторых стран политизировать события 1915 года неприемлемыми и подчеркнул, что заявление президента США по случаю Дня памяти армян было искажением исторических фактов.

Представляя события столетней давности в ложном свете, турецкий коллега был проинформирован о том, что все еще несправедливая оценка геноцида, совершенного Арменией против азербайджанцев в Ходжалы 30 лет назад, является примером предвзятости и двойных стандартов.

Министры подчеркнули недопустимость фальсификации истории и ее использования в политических целях.

Minval.az