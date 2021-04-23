Лайнер, летевший из Москвы в Баку, совершил незапланированную посадку в аэропорту Минеральных Вод на Ставрополье из-за ухудшения самочувствия у одного из пассажиров, об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

«Рейс «Аэрофлота» пришлось прервать и сделать посадку в Минеральных Водах, чтобы медики могли осмотреть пассажира, которому стало плохо», — приводит слова представителя аэропорта «Интерфакс».

Он уточнил, что ничего серьезного у пассажира медики не нашли, после осмотра ему оказали первую медпомощь, и самолет продолжил полет в пункт назначения.

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