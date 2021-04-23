В «огрызке» — очередная провокационная возня. Накануне местные СМИ распространили алармистский фейк: такие-сякие ВС Азербайджана, «грубо нарушив трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, открыли огонь в направлении «Степанакерта» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az), а также населенных пунктов «Шош» и «Мхитарашен» «Аскеранского района»», причем стреляли из малокалиберного оружия. Повреждена крыша одного из домов в Ханкенди.

Можно, конечно, разбирать этот фейк по пунктам. Сами же ереванские эксперты признают: пока еще нет ясности, откуда велся огонь: Азербайджан контролирует Шушу, оттуда Ханкенди как на ладони, но все же не настолько, чтобы стрелять из «мелкашки». Добавим от себя: «мелкашки» — это вообще не боевое оружие. В Армении могли, конечно, публиковать фотографии своих «зинворов» с немецкими спортивными винтовками, но чтобы подобными детскими играми занимались в ВС Азербайджана? Да еще на линии соприкосновения? Более того, в Ереване хранят молчание, подтвердили ли сам факт обстрела миротворцы. Не указывается даже, проинформировали ли их. Что тоже говорит о многом.

Но, несмотря на все это, в АрмСМИ продолжают «раскручивать тему». Здесь этот дешевый фейк комментирует Владимир Евсеев — как его представляют в Ереване, «российский военный эксперт, заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ». Со всем набором штампов: тут тебе и «в руководстве Азербайджана есть силы, которые очень заинтересованы в силовом выдавливании армян из Нагорного Карабаха», и «эйфория от военных успехов», и «наглое поведение». И, конечно же, высказал «эксперт» и прямые угрозы: «Если, не дай Бог, будет ранен хоть один российский миротворец, то президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву придется вспомнить об опыте августа 2008 года», и вообще «чтобы азербайджанские власти не пребывали в радужных мечтах, им следовало бы внимательно послушать послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Там четко сказано, что если кто-то будет угрожать национальным интересам России, то очень сильно об этом пожалеет. А присутствие армянского населения в Нагорном Карабахе вполне вписывается в интересы России». А говоря о Зангезурском коридоре, уверял: «…Если Азербайджан перейдет границу Армении, то в этом случае Россия имеет все основания выполнить свои обязательства по обеспечению безопасности территориальной целостности республики».

Возможно, конечно, что Евсеев, который заведует отделом в руководимом небезызвестным Затулиным Институте стран СНГ, уже давно поставил знак равенства между «хотелками» армянских националистов и интересами России. И все политические события комментирует в стиле «вот если только Азербайджан посмеет погладить армянских националистов против шерстки, как Россия тут же вмешается и наведет порядок». Только вот…

Прежде всего, Зангезурский коридор, который так нервирует и разбитую армию армянских националистов, и господина Евсеева, оговорен в Трехстороннем заявлении от 10 ноября, под которым стоит подпись и президента РФ Владимира Путина. И не Евсееву с Затулиным корректировать подписанный главами государств документ. Это очевидно для всех, кто хоть сколько-нибудь осведомлен о ситуации на Южном Кавказе. Тем более известно другое. Ильхам Алиев, президент Азербайджана, не раз подчеркивал, что армян Нагорного Карабаха в Баку считают своими гражданами и никаких планов их «выдавливания» не строят. Ляпы Евсеева можно перечислять и дальше. Но не менее, чем такой «разбор по пунктам», важно другое.

Здесь, пожалуй, надо немного отвлечься от темы. И вспомнить, как еще несколько лет назад в аптеках, в особенности российских, начался бум торговли разного рода «биодобавками». Как уверяли их производители и продавцы, все эти чудодейственные снадобья, приготовленные из экстракта черники, морских водорослей, акульих хрящей и т.д., лечат все болезни, восстанавливают зрение и память, помогают нормализовать артериальное давление и содержание сахара в крови… «Окучивали» в основном пенсионеров. Врачи и фармацевты хватались за голову и убеждали своих пациентов: это не лекарства, а биодобавки, они в лучшем случае просто не будут иметь обещанного эффекта, не торопитесь выкладывать за них немалые деньги…

Вот и Евсеев для армянской аудитории выступает в роли этакой «политологической биодобавки». Он старательно озвучивает то, что страстно желала бы слышать армянская аудитория, где только начинают осознавать масштабы своего поражения и понимать, что позиции, потерянные к 10 ноября — это еще не вся его «горькая чаша»: Россия вступится, не позволит, накажет и т.д. Одно плохо: представляет этот субъект только себя. Ну или в лучшем случае еще и Затулина. И как бы ни хотелось и оставшимся в Карабахе немногочисленным мирным жителям, и гражданам Армении, проживающим сегодня на территории будущего «Зангезурского коридора», поверить такого рода обещаниям, реальность, увы, другая. И о ней лучше судить по итогам 44-дневной войны и подписанным документам, а не, пардон, сказкам от Затулина и Евсеева.

И тем более необходимо отдавать себе отчет, что главную опасность для мирного населения и «огрызка», и Зангезура представляют сегодня вовсе не азербайджанские войска, а провокации армянских же националистов. Где этим самым мирным гражданам уготована роль «показательных жертв».

Отдел политики

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