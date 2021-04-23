Хотелось бы надеяться, что администрация США не совершит исторической ошибки, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя возможность США признать так называемый «геноцид армян».

«Всем известна твердая и однозначная позиция Азербайджана по поводу надуманного геноцида армян. Если такой шаг будет предпринят новой администрацией США, то это станет исторической ошибкой. Азербайджан всегда выступал против попыток признания так называемого геноцида армян. Признание так называемого геноцида армян — это фальсификация истории. Историю должны изучать историки. Если это произойдет, то Азербайджан решительно осудит это.

Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что шаг, предпринятый против Турции – это шаг против Азербайджана, а любой шаг против Азербайджана – это шаг против Турции», — отметил он в беседе с «АзерТадж».

Minval.az