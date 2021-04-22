22 апреля приступил к работе в формате видеоконференции Ташкентский международный форум правовой весны на тему взглядов на право в период Четвертой промышленной революции, организованный Министерством юстиции Узбекистана.

Как говорится в сообщении Министерства юстиции, в форуме с участием министров юстиции из многих стран мира, а также высокопоставленных представителей международных организаций принял участие министр юстиции Азербайджана Фикрет Мамедов.

В своем выступлении на сессии министров юстиции под названием «Осуществление государственной правовой политики: проблемы и тенденции» министр юстиции Азербайджана напомнил о том, что направил обращения своим зарубежным коллегам в связи с военными преступлениями и преступлениями против человечности, совершенными Арменией против нашей страны, проинформировал участников мероприятия о преступных деяниях Армении в ходе войны и в послевоенный период, противоречащих нормам международного гуманитарного права.

На мероприятии было сообщено о результатах армянского вандализма, свидетелем которого стала международная общественность – полного разрушения освобожденных от оккупации наших земель, уничтожения и разграбления наших материально-культурных богатств, религиозных памятников.

Форум продолжит работу 23 апреля.

Minval.az